Vanessa Ferrari ci prova: gli azzurri in gara oggi

Scocca l'ora di Vanessa Ferrari, impegnata alle 10.45 nella finale del corpo libero. L'azzurra cerca l'impresa, in una gara orfana di Simone Biles. Tornano in campo nel beach volley Lupo-Nicolai, mentre Daisy Osakue sarà tra le protagoniste in serata nella finale del lancio del disco: tutti gli azzurri in gara lunedì 2 agosto