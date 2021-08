Simone Biles parteciperà alla finale della trave in programma martedì. L'annuncio arriva dalla Federazione USA. La campionessa in precedenza si era ritirata dalla gara a squadre e dal corpo libero

Simone Biles sarà in gara nella finale della trave dei Giochi di Tokyo , in programma martedì. Lo fa sapere la Federazione di ginnastica USA, con una nota. "Siamo davvero felici di annunciarvi che ci saranno due nostre atlete nella finale della trave di domani - la nota del comitato Usa -: Sunie Lee e Simone Biles. Non vediamo l'ora di ammirarvi!"

leggi anche

Simone Biles: "Soffro di twisties"

La campionessa americana in precedenza si era ritirata dalla gara a squadre e poi aveva rinunciato a partecipare all'All-around e al corpo libero. Decisioni poi spiegate raccontando di soffrire di 'twisties', dei vuoti che vengono descritti come una improvvisa dissoluzione del senso dello spazio, una perdita di consapevolezza della propria presenza di cui la Biles ha anche postato dei video di episodi occorsi durante gli allenamenti. Ora il suo ritorno in gara, una bella notizia per lei e per l'Olimpiade