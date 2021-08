Saranno Canada e Svezia a giocarsi la medaglia d'oro nella finalissima del calcio femminile, in programma nella notte tra giovedì e venerdì. Clamoroso è soprattutto il colpo delle ragazze canadesi, che a sorpresa eliminano le cugine statunitensi nel derby nordamericano. Un vero e proprio sogno per il Canada, partito senza i favori del pronostico, ma che piano piano si è fatto largo durante tutto il cammino e adesso arriverà a giocarsi l'oro dopo aver eliminato gli Stati Uniti (quattro volte campione del mondo, tra cui l'ultima edizione del 2019 in Francia). A decidere un derby molto tirato è stato il calcio di rigore al minuto 74 realizzato da Fleming. Canada che nella finalissima olimpica incontrerà la Svezia, in un remake della sfida già vista negli ottavi di finale proprio di quei Mondiali 2019 che videro trionfare le ragazze statunitensi. In quell'occasione fu la Svezia a imporsi per un 1-0, un risultato che diede il via a un cammino che le portò fino al terzo posto finale. Questa volta si giocherà per qualcosa di ancora più importante, dopo che il gol di Rolfoe a inizio ripresa ha permesso alla Svezia di imporsi per 1-0 sull'Australia. Australia che se la vedrà dunque con gli Stati Uniti, giovedì alle ore 10 (ora italiana), per la finale che vale la medaglia di bronzo.