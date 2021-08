Vanessa Ferrari conquista uno storico argento nella finale al corpo libero ai Giochi di Tokyo: è la prima medaglia azzurra nella ginnastica femminile dal 1928. "Volevo l'oro, ho avuto problemi ai piedi: ora vado in vacanza e poi organizzo il mio futuro", le parole della 30enne bresciana. Malagò: "E' una storia straordinaria, ha battuto gli infortuni e tante sedicenni" OLIMPIADI LIVE, RISULTATI E NEWS Condividi:

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Vanessa Ferrari è medaglia di argento nella prova di corpo libero di ginnastica. Per l'azzurra, alla sua quarta partecipazione, è la prima medaglia olimpica. L'oro è stato vinto dall'americana Jade Carrey (14.366). Alle spalle dell'azzurra (14.200) si è classificata la giapponese Mai Murakami e la russa Angelina Melnikova (14.166). L'unica medaglia azzurra in campo femminile nella ginnastica era del 1928 (Carla Marangoni ad Amsterdam): per questo è un titolo storico per lo sport italiano.

Ferrari: "Volevo vincere l'oro" "Sono partita che puntavo all'oro, volevo far suonare l'inno. La mia avversaria americana è partita con un punteggio più alto, io ho puntato soprattutto sull'esecuzione, ma ho avuto diversi problemi ai piedi": lo ha detto Vanessa Ferrari dopo l'argento vinto oggi nella gara di corpo libero a Tokyo 2020, dopo la delusione per quello che ancora oggi considera "il terzo posto di Londra: era mio ma il terzo posto per me non c'e' stato". "Si chiude stasera un ciclo - ha spiegato l'azzurra - un ciclo di 5 anni cominciato a Rio. Adesso vado in vacanza, poi penserò a come organizzare il mio futuro".

Il cammino di Ferrari ai Giochi Vanessa Ferrari si era presentata in finale con il 14.166 (5.9) di domenica e con la tappa di mezzo della finale a squadre (14.000). La bresciana si è esibita sulle note di “Con te partirò”, il brano di Andrea Bocelli scelto appositamente per l’occasione, chiudendo la sua prova senza sbavature in 14.200. Ferrari era alla sua quarta Olimpiade consecutiva, record per una ginnasta italiana. A Londra 2012 e Rio 2016 è stata quarta al corpo libero, a Tokyo 2021 è stata quarta nella gara a squadre per appena quattro decimi: ora la tanto attesa medaglia olimpica.

Gli infortuni, il Covid: la strada verso l'argento Vanessa Ferrari ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di aprile, quando era reduce dallo stop di un mese per Covid. L'ennesimo intoppo di una carriera straordinaria che ha visto a 30 anni suonati lo squillo più importante. Vanessa ha fatto di tutto per essere a queste Olimpiadi: è tornata dopo la rottura del tendine d’Achille, è passata dal circuito di Coppa del Mondo, il tutto dopo dopo aver stupito tutti nel 2006, a soli 16 anni, con l'oro ai Mondiali nell'Individuale. In carriera vanta anche quattro ori agli Europei, tre argenti e quattro bronzi.