Che la Bielorussia non sia esattamente un paese democratico in cui si possano esprimere idee e critiche e non in linea con il potere è piuttosto noto. Krystina Tsimanouskaya, bielorussa, ventiquattrenne,velocista nell’atletica (11,47 nella batteria dei 100 metri), all’Olimpiade di Tokyo si è permessa, in epoca social, di esprimere qualche giudizio negativo nei confronti degli allenatori e dei dirigenti, come si sarebbe detto qualche anno fa, cortina di ferro e muro presenti. Come da epoca vetero-sovietica, molto pre-digitale, è arrivata la punizione: “rimpatriatela subito !”. All’aeroporto però la ragazza si è messa nelle mani dell’autorità giapponese, spiegando che stava per essere rimandata a casa a forza, contro la sua volontà. Protetta e bloccata a Tokyo ha poi ricevuto un ”humanitarian visa”, un visto tipo asilo politico, dalla Polonia, attraverso la sua sede diplomatica. Unico problema il motivo per cui era venuta in Giappone e aveva lavorato sodo, ovvero partecipare alle Olimpiadi. La Bielorussia ha (ovviamente) detto no alla sua partecipazione ai 200 metri e la sua posizione, non polacca e nemmeno apolide, non le hanno consentito di sostenere adeguatamente la sua richiesta al Tas, il tribunale arbitrale dello sport. Rigettata…Ricorso e corsa sono finiti per lei a Tokyo, corsi e ricorsi storici ci hanno invece riportato a Varsavia, ma quella del famoso Patto…