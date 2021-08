Saranno Brasile e Spagna a contendersi la medaglia d'oro nella finale di sabato alle 13.30 (ora italiana). Pronostico rispettato in entrambe le semifinali, ma quanta fatica per le due squadre per avere la meglio rispettivamente di Messico e Giappone. Sono i verdeoro a strappare per primi il biglietto per la finale, ma per farlo devono arrivare fino ai calci di rigore nel derby sudamericano contro i messicani. Senza gol i precedenti 120 minuti e così sono decisivi gli errori dal dischetto di Aguirre e Vasquez, che permettono al Brasile di raggiungere la terza finale olimpica consecutiva (argento a Londra 2012, oro a Rio 2016). Servono 120 minuti anche alla Spagna per risolvere la pratica Giappone in semifinale, anche se gli iberici riescono a raggiungere la finale cinque minuti prima della lotteria dei calci di rigore: al 115' è decisivo il gol di Marco Asensio, bravo a realizzare l'assist fornito da Oyarzabal. Appuntamento dunque a sabato per la finalissima tra Brasile e Spagna, mentre venerdì alle 13.30 (ora italiana) saranno di scena Messico e Giappone con in palio la medaglia di bronzo.