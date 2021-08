Come previsto, arriva la medaglia numero 29 della spedizione italiana ai Giochi di Tokyo 2020: Ruggero Tita e Caterina Banti hanno conquistato l'oro nella vela, catamarano misto foiling Nacra 17. Si tratta della prima medaglia olimpica azzurra dopo 13 anni OLIMPIADI LIVE, NEWS E RISULTATI Condividi:

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno conquistato l'oro nella vela, catamarano misto foiling Nacra 17. La coppia azzurra ha chiuso la Medal Race finale in sesta posizione, controllando il vantaggio sugli inglesi John Gimson e Anna Burnett (quinti e argento). Bronzo per l'equipaggio tedesco. Si tratta della prima medaglia olimpica per la vela italiana, 13 anni dopo le due conquistate a Pechino 2008 (Qingdao) nel windsurf RSX con Alessandra Sensini e nella Classe Laser maschile con Diego Romero. L'ultimo oro è però targato dalla stessa Sensini a Sydney 2000.

Ruggero Tita-Marianna Banti, la scheda Il catamarano misto foiling ha visto primeggiare gli equipaggi italiani per gran parte del quadriennio. La scelta tecnica federale è stata per la coppia formata dal trentino Ruggero Tita, 29 anni, e dalla romana Caterina Marianna Banti, 34. Nel quadriennio questo equipaggio ha vinto tre titoli europei (2017, 2018 e 2020), un titolo mondiale (2018), oltre ai piazzamenti di vertice sul campo di regata olimpico di Enoshima (2° in Coppa del Mondo nel 2018, 1° nel Test Event preolimpico 2019 e 3° ancora in Coppa del Mondo 2019). Ruggero e Caterina inoltre hanno vinto per due volte il premio Velista dell’anno FIV. Sono al 9° posto del Ranking World Sailing di maggio