I risultati degli azzurri a Tokyo

Altre medaglie azzurre: Gregorio Paltrinieri vince il bronzo nella 10 km di nuoto di fondo. È argento per Manfredi Rizza nella canoa K1 200 metri. 4x100 maschile formata da Patta-Jacobs-Desalu-Tortu in finale nella staffetta. Frank Chamizo in semifinale nella lotta libera maschile -74kg. Karate, Viviana Bottaro in finale per il bronzo

TOKYO, LA GIORNATA LIVE - LE MEDAGLIE AZZURRE