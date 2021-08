Altra medaglia azzurra ai Giochi, è per Massimo Stano che fa suo l'oro nella marcia 20 km. L'azzurro chiude in 1'21''05. Medaglia numero 33 azzurra a Tokyo. Settimo oro in questi Giochi. Torna il primo posto della 20km di marcia da Atene 2004, quando vinse Ivano Brugnetti

