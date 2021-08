Altra medaglia azzurra nella notte di Tokyo: Rizza chiude alle spalle solo dell'ungherese Sandor Totka. Medaglia numero 32 ai Giochi per gli azzurri

Manfredi Rizza, è uno splendido argento! L'azzurro chiude al secondo posto nella canoa sprint, nella specialità K1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish : a precedere l'azzurro solo l'ungherese Sandor Totka , oro con 45 millesimi di secondo. Bronzo al britannico Heath.

Le medaglie azzurre

La medaglia di Rizza è la numero 32 di Tokyo 2020 per l'Italia, che ha così uguagliato il bottino di Atene 2004 (dove furono 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi, miglior risultato dal 2000) quando mancano quattro giornate di gara compresa l'attuale. Il medagliere azzurro al momento conta 6 ori, 10 argenti e 16 bronzi. Per Rizza è la prima medaglia olimpica in carriera.