Chiamatelo guerriero. Bronzo nella 10km di fondo. Argento negli 800 stile libero. Tutto dopo un avvicinamento durissimo ai Giochi: "Sono contentissimo - dice Gregorio Paltrinieri a Sky Sport -, i momenti precedenti a Tokyo sono stati complicati e non pensavo di essere qui a fare questa intervista con due medaglie al collo. Ho sempre lottato e ci ho sempre più creduto. Super Greg? No, non sono super, ma sono orgoglioso di essere un guerriero. Per me è questo il vero spirito sportivo, ed è quello che ho sempre invidiato ai grandi campioni, quelli che nei momenti facili vincono, ma nelle difficoltà non si tirano mai indietro. L'ho sempre ammirato e spero ci sia anche in me un po' di tutto questo". E ancora su Tokyo 2020 e le sue gare: "Queste medaglie vogliono dire tanto, tutto sembrava andare nel verso sbagliato - prosegue lui -. Devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino perché non è solo merito mio. Ho rischiato di mollare di testa, ma con la mia squadra abbiamo creato un bel clima e io ho creduto in me stesso. Sono venuto qui e me la sono giocata, giocarmela era il mio sogno. Certo, non posso essere soddisfatto di una gara fatta male, da qualche prova di queste Olimpiadi ne sono uscito deluso, ma il giorno dopo c'è sempre una nuova possibilità. Le gare le ho approcciate una per una pensando sempre al momento".