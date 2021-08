Jacobs portabandiera alla Cerimonia di chiusura

L'oro nei 100 metri sarà il portabandiera azzurro nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo, in programma domenica 8 agosto alle ore 20 (le 13 in Italia). Lo ha deciso il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, d’intesa con il Capo Missione, Carlo Mornati

Jacobs, oro nei cento metri e... portabandiera. Lo ha ufficializzato il Coni sul proprio sito ufficiale: dopo l'oro conquistato nei cento metri in 9''80 con nuovo record europeo e italiano, e dopo la recentissima qualificazione alla finale nella staffetta 4x100 insieme a Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu, ecco il ruolo come portabandiera azzurro. Sarà lui a sventolare il tricolore nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo, in programma domenica 8 agosto alle ore 20 (le 13 in Italia). Lo ha deciso il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, d’intesa con il Capo Missione, Carlo Mornati.