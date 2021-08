Abraham Conyedo porta la prima medaglia alla lotta, la 39^ all'Italia in questa Olimpiade: il nativo di Cuba vince il bronzo nella categoria 97 kg grazie alla super rimonta nella 'finalina' contro il turco Kuradeniz. "Questa medaglia è tutto per me, è la mia vita", le parole di Conyedo

Ci si aspettava Franck Chamizo, è arrivato Abraham Conyedo . Il giorno dopo l'occasione sfumata per la nostra stella della lotta libera, ecco la straordinaria medaglia di bronzo nella categoria 97 kg di Abraham Conyedo . L'azzurro, che era arrivato alla giornata finale grazie ai ripescaggi, ha battuto 6-2 il turco Suleyman Kuradeniz . Primo round in cui il turco si era portato avanti due a zero, prima della rimonta nel secondo, con un parziale di 6-0 che ha consegnato il bronzo a Conyedo, prima medaglia olimpica e 39^ dell'Italia a Tokyo.

Conyedo: "Questa medaglia è tutto per me"

"Questa medaglia significa tutto per me, è la mia vita, ciò per cui ho lavorato negli ultimi cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che per me è come un padre". Così l'azzurro originario di Cuba Abraham Conyedo Ruano dopo aver conquistato il bronzo, 39^ medaglia dell'Italia a Tokyo 2020, nella lotta libera categoria 97 kg. "Il mio avversario, il turco Karadeniz - dice ancora -, lo avevo già affrontato e per batterlo ho dovuto cambiare strategia e fare un lavoro molto intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più".