Ginnastica ritmica, le 'farfalle' in finale dopo il 3° posto nelle qualificazioni All Around dietro a Bulgaria e Russia. Giovanna Epis ha chiuso al 32° posto la maratona femminile. Tutti i risultati di oggi degli azzurri a Tokyo

Ginnastica ritmica, 'farfalle' in finale con il terzo punteggio

'Farfalle' in finale nella prova a squadre di ginnastica ritmica. Terzo punteggio complessivo (87.150) per le azzurre. Dopo le due rotazioni la squadra italiana impegnata nelle qualificazioni All Around è sul podio virtuale dietro Bulgaria (91.800) e Russia (89.050). La finale è in programma domenica alle ore 11 di Tokyo, le 4 in Italia.