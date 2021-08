La felicità di vedere una bella Italia

Un foglio bianco, che piano piano e delicatamente si compone per metter insieme una miriade di colori che fanno l’insieme di ricordi. Non è facile sistemare tutto. No, assolutamente no. Mai come questi Giochi si parla di “Record”. Mai come questi Giochi si parla di “Prime volte”. Mai come questi Giochi si parla di “Prestazioni”. Mai come questi Giochi si parla di “Numeri”. Mai come questi Giochi si parla di “Oro in un giorno”. Mai come questi Giochi si parla di “Medaglie in tante discipline”. Mai come questi Giochi si parla di “Integrazione”. Mai come in questi Giochi si parla di “Sport”. Ebbene sì, per 16 giorni abbiamo dimenticato quello che abbiamo vissuto e si è parlato, narrato, raccontato di Sport. Un vero spettacolo che ha riempito i nostri occhi anche leggermente bagnati di bella e sana commozione. Eppure non è stato facile e neppure dobbiamo dimenticare come ci siamo arrivato ed abbiamo anche rischiato di non arrivare. Paure, pericoli e preoccupazioni ci hanno fatto tremare sia noi che il popolo giapponese. Tremare si, cedere mai. Ecco le Olimpiadi della resilienza, la resistenza, ripartenza. L’ultimo tedoforo, la giovane tennista Naomi Osaka, ha sciolto ogni dubbio: Tokio, il Giappone, il Cio, il Coni e tutti noi siamo pronti. Pronte anche le polemiche, immediato il negativismo in supporto di chi protesta. A Tokio, il Covid cresce ma cresce in funzione di una popolazione che non si vaccina ed è contro i Giochi. Cresce il malumore nei primi giorni tanto da paragonare la nostra più grande spedizione al piccolo Kossovo che ci supera in numero di medaglie d’oro. Sterili proteste che si frantumano sulla precisa e continua strada del podio Azzurro. Il primo oro del giovane Vito dell’Aquila nel Taekwando fino al giorno dell’apocalisse, Jacobs e Tamberi in un abbraccio dorato che regale quello che nessuno aveva fatto: i 100 metri e il salto in alto. Siamo passati anche attraverso le urla storiche al femminile di due ragazze laureate nel canottaggio per planare tra la vela dei foil nel giorno più bello: ORO, ORO, ORO. E poi ancora vittorie, successi ogni giorno. Eri troppo ebbro di gioia nel raccontare cosa stava avvenendo in quel di Tokio, perdevi gioiosamente il conto. Ma quando capiterà più, non svegliatemi. Erano parole e frasi da bar ma reali. Si parla di karate, marcia e ciclismo su pista come se fossimo tutti esperti e pratici di quelle discipline. La verità che eravamo felici di vedere la loro felicità.