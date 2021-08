7/10 ©Ansa

7.050.000 (euro) il numero della spesa Coni per le medaglie. Qualcosa più del previsto ma si tratta del più classico degli “happy problem”. È la paghetta per chi è stato bravo, 180 k, come direbbero i manager, per l’oro, 90 per l’argento, 60 per il bronzo. Meno male che non hanno vinto le squadre, altrimenti ci sarebbe voluto un mutuo. La delusione per volley e pallanuoto però non ha prezzo e non ha voto