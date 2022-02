Curling, due vittorie azzurre nel doppio misto

L'Olimpiade invernale di Pechino si apre nel migliore dei modi per l'Italia. Mentre sale l'attesa per la cerimonia di inaugurazione, sono già in corso le prime gare di qualificazione. Nel doppio misto del curling l'Italia comincia subito alla grande. Nel primo match del round robin, la coppia composta da Stefania Costantini e Amos Mosaner ha superato gli statunitensi Vicky Persinger e Christopher Plys con il punteggio di 8-4. Una vittoria costruita soprattutto grazie a un ottimo terzo end. Il duo azzurro si è confermato anche nella seconda gara, riuscendo a battere la coppia svizzera formata da Jenny Perret e Martin Rios, medaglie d'argento a PyeongChang 2018. Un successo arrivato all'extra end, dopo che gli 8 erano terminati in parità. Finisce 8-7 per l'Italia che ora è in testa alla classifica insieme a Cina e Gran Bretagna. I prossimi impegni contro Repubblica Ceca e Norvegia