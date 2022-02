La guerriera fredda. Eileen Gu si sente americana in America e cinese in Cina. Nata a San Francisco il 3 settembre 2003 da papà statunitense e mamma cinese, quando è stato il momento di decidere per quale Paese gareggiare ai Giochi, l’atleta ha scelto l’Oriente. Al suo esordio olimpico a Pechino, la diciottenne competerà sotto la bandiera cinese ed è la favorita per la vittoria di tre medaglie, nello sci free style. Modella, testimonial, ragazza da copertina, protagonista di un documentario dal titolo: “La straordinaria vita di una libertà infinita”, futura studentessa all’università di Stanford, editorialista per il New York Times per il quale ha scritto un articolo dal titolo: “Lo ammetto, sono innamorata della paura”, Eileen Gu ha già vinto un oro a cinque cerchi, durante i Giochi olimpici giovanili di Losanna 2020. L’anno prima, in Italia, sulle Dolomiti, aveva conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. In quell’occasione indossava ancora i colori americani. La scelta di cambiare nazionalità e di gareggiare per la Cina risale al 6 giugno 2019, quando, con un annuncio sul social network asiatico Weibo l’allora sedicenne scrisse di essere onorata di rappresentare il Paese di sua madre e di sua nonna ai Giochi: “Spero che la pratica degli sport estremi possa essere il mezzo per fare migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca tra Stati Uniti e Cina”. Eileen Gu è talento ma soprattutto ambizione, quella che lei definisce dipendenza dall’adrenalina. “La ragazza ha una marcia in più”, disse di lei ancora giovanissima Dave Euler, il responsabile dei coach della squadra americana. È stato lui a scoprirla, a farla crescere da giovane dalle belle speranze a campionessa del mondo, e a vederla infine indossare colori differenti dalle stelle e strisce. Da prodigio ad avversaria, qualcuno negli States ha applaudito il suo coraggio, i più critici le hanno domandato: “Sai che diventerai lo strumento di un regime totalitario?”. Per Eileen Gu però lo sport non è politica, sono salti, acrobazie, rischi e responsabilità, è superare i propri limiti, le relazioni diplomatiche si svolgono altrove per quanto la riguarda. “L’opportunità di ispirare milioni di persone nel posto in cui è nata mia madre durante i Giochi è un’opportunità che capita una volta nella vita”.