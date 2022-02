"Oggi mi sono svegliata e ho visto di fianco a me la medaglia d'oro, è sempre stato il mio sogno, è pazzesco. Devo ancora realizzare quello che è successo ma è davvero un sogno". Poche ma significative parole quelle di Stefania Constantini, il giorno dopo aver conquistato la medaglia d'oro nel doppio misto del curling insieme ad Amos Mosaner. Un successo storico, la prima medaglia olimpica per l'Italia in questo sport. "Dopo la gara è stato tutto molto frenetico, tra antidoping e così via, con l'adrenalina ancora forte", ammette Constantini, presentatasi col compagno di gara a Casa Italia del Coni. "Certo, tanta drenalina, tantissimi messaggi, anche se dovrò restare concentrato per la gara maschile", aggiunge Mosaner. E i piani per Milano-Cortina 2026? "Le Olimpiadi in casa capitano una sola volta nella vita. E' difficile pensare ora a quattro anni in avanti, ma sicuramente non vedo l'ora di rappresentare l'Italia in Italia", dice Stefania. "Io di sicuro lavorerò per essere a Milano-Cortina 2026", dice da parte sua Amos.