Biathlon, Wierer vince il bronzo nella Sprint

Dorothea Wierer è medaglia di bronzo nella sprint di biathlon ai Giochi olimpici di Pechino 2022. L'azzurra è entrata nella storia dello sport italiano perché è la prima atleta a conquistare una medaglia nel biathlon a livello individuale. Nella gara svoltasi al Zhangjiakou National Biathlon Centre, Wierer ha chiuso al terzo posto con 37"2 secondi di ritardo dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland che si è imposta in 20'44"3. Argento alla svedese Elvira Oeberg a 30"9 dalla vincitrice.

"Mi sono tolta un peso"



"Ho fatto una bella gara - ha dichiarato Dorothea Wierer a Eurosport - Il tiro in piedi è stato molto veloce, non ci ho pensato più di tanto. L'ultimo giro è stato molto duro. Sapevo di poter fare una bella gara con il doppio zero. Ho dato tutta me stessa ed è bastato, quindi sono felicissima. In vista dell'inseguimento parto da una buona posizione. Mi sono tolta un peso. Domenica ci sarà più freddo e sarà dura, ma per ora non ci penso".