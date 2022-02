Nella notte la prova di snowboard cross misto, con Moioli-Visintin a caccia di una medaglia. Torna in pista il curling, con gli azzurri che sfidano la Cina per tentare di rompere il ghiaccio nel torneo maschile. Attesa anche per biathlon, sci di fondo e skeleton con le ultime due run di Valentina Margaglio

CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE