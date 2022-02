È oro per lo svizzero Marco Odermatt. Nel gigante maschile è il classe 1997 che conferma la prima posizione dopo la prima manche e vince la medaglia più ambita. Era stato il più rapido in 1:02.93 nella prima prova disputata nella notte italiana. Lo è stato anche nella seconda da 1:06.42, posticipata dalle 6.45 alle 8 (parlando sempre di orario italiano, le 15 a Pechino) per la forte nevicata che si è abbattuta sui Giochi e che ha causato non pochi problemi alla sciatori ( tra cui la cancellazione della seconda prova di discesa libera femminile ).

De Aliprandini out

Cade invece De Aliprandini, che aveva chiuso la prima manche in 1:03.42, sesto, ma a soli 49 centesimi dal leader. Decisiva la caduta alla terza porta che segna la fine della sua gara. Per Odermatt è invece la prima medaglia olimpica. Argento allo sloveno Kranjec (che partiva dietro a De Aliprandini) in 2:09.54, bronzo al francese Faivre in 2:10.69. Il bronzo nel gigante delle ultime due Olimpiadi Pinturault è quinto insieme al connazionale Favrot. Ottavo l'argento di Pyeongchang Kristoffersen. Out, ma nella prima manche sotto la neve, gli altri azzurri Alex Vinatezer e Tommaso Sala.