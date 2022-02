Quarto crono per Sofia Goggia nella prova di discea. Grande prestazione della coppia azzurra Guignard-Fabbri nella danza: è quinto posto. Nel monobob femminile Giada Andreutti è 15^. Silvia Bertagna alla finale dello slopestyle del freestyle. Niente finale big air per Lauzi. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Ultima prova della discesa libera femminile: è quarto crono per Sofia Goggia. Manca sempre meno alla gara vera e propria, quella che assegnerà le medaglie in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì, alle ore 4. Intanto lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto che prenderà parte alla gara: Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni. Per la campionessa olimpica in carica terza prova col tempo di 1:33.79, il quarto assoluto. La migliore delle italiane. Miglior crono della svizzera Haehlen in 1:33.18, dunque la tedesca Weidle e la norvegese Mowinckel. Nadia Delago era stata la seconda delle italiane a scendere: tempo di 1:33.82 (con una porta saltata). La migliore in avvio. E poi sesta assoluta. Nicol Delago 18^ si piazza davanti a Francesca Marsaglia - 19^ in 1:43.81 - col crono di 1:34.80. Più indietro Elena Curtoni che si piazza col 23° tempo in 1:34.97. Federica Brignone chiude in 1:35.88, 31^. Marta Bassino in 1:36.74, 38^. Già

Danza libera, Guignard e Fabbri quinti. Oro alla coppia francese I due azzurri - settimi dopo la prima prova di due giorni fa - si sono esibiti sulle note della canzone "Little Sparrow" e della colonna sonora di 'Atonement'. Una prova splendida per loro: punteggio di 124.37 che, sommato agli 82.68 punti della danza ritmica, li ha portati a un totale di 207.05. Due posizioni guadagnate per loro: è quinto posto. Oro alla super coppia francese Papadakis-Cizeron: 226.98 il punteggio totale (90.83 con record del mondo nella danza ritmica più i 136.15 di oggi nella danza libera). Argento ai russi Sinitsina-Katsalapov (220.51) e bronzo agli americani Hubbell-Donohue (218.02).

Freestyle, Slopestyle donne: Silvia Bertagna in finale Due le azzurre impegnate: Silvia Bertagna e Elisa Maria Nakab. Dodici i posti disponibili. Uno è proprio dell'azzurra Bertagna: ottavo posto col punteggio di 68.90: è il suo miglior score ottenuto nella seconda prova. Niente da fare per Elisa Maria Nakab: 32.70, ventiquattresima posizione. Le tre manche per le finali in programma domani (martedì 15) alle 2.30, 2.57 e 3.15.

Monobob femminile, Giada Andreutti 15^ Si trattava della prima finale Olimpica della storia del monobob femminile. L'azzurra Giada Andreutti chiude in quindicesima posizione le proprie quattro run (3 e 4 svolte nella notte italiana) con un tempo totale di 4:24.79 (+5.52). Terza run da 1:06.57 (+1.70), quarta da 1:06.38. L'oro va a una eccezionale Kaillie Humphries: l'americana firma un crono complessivo di 4:19.27. Seconda è la connazionale Elana Meyers Taylor (4:20.81, +1.54), terza la canadese Christine De Bruin (4:21.03, +1.76).