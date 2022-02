Prova di discesa, quarto crono per Sofia Goggia

Terza e ultima prova di discesa libera: nella notte italiana tra lunedì e martedì la gara per le medaglie (alle 4). Goggia segna il quarto crono in 1:33.79. Nadia Delago seconda delle azzurre, sesta. Lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto: Goggia, Nadia e Nicol Delago e Curtoni. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky PECHINO 2022, NEWS E RISULTATI LIVE - CALENDARIO - RISULTATI - MEDAGLIERE Condividi

Il countdown è iniziato. Ultima prova della discesa libera femminile: è quarto crono per Sofia Goggia. Manca sempre meno alla gara vera e propria, quella che assegnerà le medaglie in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì, alle ore 4. Intanto lo staff tecnico ha ufficializzato il quartetto che prenderà parte alla gara: Sofia Goggia, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni. Lo comunica la Federazione Italiana Sport Invernali sul proprio sito ufficiale. Ci sarà quindi la campionessa olimpica in carica nella discesa, che arriva dal grave infortunio di Cortina del 23 gennaio - quando aveva riportato la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e la micro frattura del perone. La prima prova (di sabato 12) è terminata col tempo di 1:35.02, il dodicesimo assoluto. Ma soprattutto con le braccia al cielo al traguardo, un grande sorriso e un po' di commozione che sapeva di liberazione. Poi la seconda prova annullata per il maltempo (di domenica) e la terza: tempo di 1:33.79, il quarto assoluto. La migliore delle italiane. Miglior crono della svizzera Haehlen in 1:33.18, dunque la tedesca Weidle e la norvegese Mowinckel.

I tempi Nadia Delago era stata la seconda delle italiane a scendere: tempo di 1:33.82 (con una porta saltata). La migliore in avvio. E poi sesta assoluta. Nicol Delago 18^ si piazza davanti a Francesca Marsaglia - 19^ in 1:43.81 - col crono di 1:34.80. Più indietro Elena Curtoni che si piazza col 23° tempo in 1:34.97. Federica Brignone chiude in 1:35.88, 31^. Marta Bassino in 1:36.74, 38^. Già nella giornata di domenica la FISI - la Federazione Italiana Sport Invernali - aveva comunicato la decisione dello staff tecnico "di non effettuare selezione per il quartetto che parteciperà alla gara, che sarà deciso per scelta tecnica". Sette le azzurre. Quattro prenderanno parte alla discesa.