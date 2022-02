Sofia Goggia è pronta per rientrare in Italia, dove atterrerà giovedì, dopo lo straordinario argento in discesa: "Mi sto rendendo conto dell'impresa che ho fatto. Sono fiera, ma la mia opera non è conclusa. Tengo molto alla Coppa di discesa e voglio difendere il primo posto". Sui social: "Cosa c'è dietro quell'urlo? Tutto"

“E’ stata una giornata intensa dal punto di vista delle emozioni – racconta Sofia come riporta il sito della FISI -, ho voluto condivedere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendo conto dell’impresa che ho fatto, adesso torno in Italia fiera di me stessa e con la consapevolezza che la mia opera non è ancora conclusa. Ho ancora una rieducazione da completare e una serie di tappe di Coppa del mondo importanti, attraverso le quali completare l’opera interrotta con la caduta di Cortina. C’è il primo posto nella classifica di discesa a cui tengo molto, che vorrei difendere da una Corinne Suter che ha dimostrato di essere molto in forma. Però adesso stacco la spina per qualche giorno e vivere la gioia di queste ore con i miei familiari. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno fatto pervenire il loro affetto e la loro vicinanza in qualsiasi modo, ci rivediamo in Italia!”.