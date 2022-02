Arianna Fontana: "Spetta alla Federazione fare il primo passo". VIDEO

La campionessa azzurra dello short track torna sulla polemica con la federazione: "Vogliono mettermi in una scatola, dalla quale sono dovuta uscire negli ultimi anni per poter essere qui competitiva. Se questo è il punto di partenza non si può nemmeno andare avanti"

"Non spetta a me fare il primo passo. Abbiamo cercato noi tante volte di fare il primo passo per cercare di trovare una soluzione, un modo di lavorare insieme e di migliorare insieme". Subito dopo la terza medaglia di questa edizione, Arianna Fontana è ritornata sulla polemica con la federazione. Il presidente della Fisg Andrea Gios nei giorni scorsi aveva detto che avrebbe fatto di tutto per avere l'atleta anche ai Giochi di Milano Cortina, purchè all'interno delle regole e del sistema federale. Fontana aveva fatto sapere che quelle parole non le sembravano una buona base per un dialogo sereno.