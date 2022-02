Risultato storico per l'Italia nella mass start di biathlon: Dominik Windisch chiude al 5° posto, diventando il primo azzurro in Top-10 in questa prova olimpica. "E' stata un'Olimpiade solida, è mancata solo la medaglia", ha spiegato il 32enne altoatesino

Dominik Windisch ha colto uno splendido quinto posto nella mass start maschile sull’anello di Zhangjiakou, alle Olimpiadi di Pechino 2022 . Il 32enne biathleta altoatesino, appartenente al Centro Sportivo Esercito, ha fornito una solidissima prova sugli sci unita alla precisione al poligono, con solo tre errori in condizioni di vento estreme . Un ottimo risultato considerando che mai nella storia del biathlon azzurro, un atleta era riuscito ad arrivare nei primi dieci in una mass start olimpica. Windisch ha chiuso a 1’38″4, solamente 13″ dietro al campione francese Fillon-Maillet, oggi quarto. Ventisettesimo posto per Lukas Hofer , in una prova condizionata dai sei errori al poligono.

Windisch: "Olimpiade solida, è mancata la medaglia"

“Sono molto contento – il commento di Windisch come riporta la Fisi -, volevo chiudere bene questa gara ma purtroppo son caduto nel primo giro, a causa di un contatto con un atleta canadese. Si è rotto anche un po’ il fucile ma fortunatamente non mi ha condizionato il tiro, però ogni colpo che ho fatto sentivo qualcosa che non andava. Son riuscito a chiudere bene, soprattutto l’ultima serie e potevo finire ancora meglio. Ho fatto un’Olimpiade abbastanza solida come risultati, purtroppo è mancata la medaglia ma come gare personali ho fatto bene. C’era speranza e finché c’è è positivo perché abbiamo lottato con i migliori. Recuperiamo bene questa settimana perché ci saranno ancora altre tre tappe di Coppa del mondo in cui dovremo sfruttare questo stato di forma, visto che gli altri sono stanchi e dovremo tener duro per far bene”.