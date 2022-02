Segnali di distensione tra il presidente di Federghiaccio Andrea Gios e il marito-allenatore di Arianna Fontana, Anthony Lobello . "Le dichiarazioni di Anthony Lobello lasciano ben sperare per il futuro, sono fiducioso. Non c'è dubbio che il presidente debba risolvere il problema, voglio solo capire cosa vuole per definire il come. Li incontrerò", ha affermato Gios all'indomani delle parole di Lobello, che ha rivendicato di non aver mai chiesto di voler essere ct, mandando un messaggio di apertura al numero uno della Fisg con la disponibilità anche per un incontro.

"Anche io devo migliorare qualcosa"

"Questione personale con me? Anche io devo migliorare qualcosa, non ci sono dubbi. Come presidente ho anche la responsabilità di dare una buona immagine all'esterno", ha aggiunto Gios, parlando a Casa Italia del Coni. "Direi che fino a oggi ha funzionato tutto benissimo, abbiamo portato medaglie. C'è sempre da migliorare e faremo di tutto per migliorare. Non mi pare però che abbiamo standard bassi rispetto agli altri", ha continuato il presidente, riferendosi al bilancio degli atleti azzurri. "Mi pare che con queste dichiarazioni di Anthony Lobello siano in una situazione ottimale per trovare una soluzione. Lui proseguirà a fare l'allenatore di Arianna e su questo non si discute, le scelte tecniche le faremo noi. Faremo il meglio, sentiremo tutti gli atleti. Abbiamo le elezioni il 19 marzo, sarà eletto un nuovo consiglio federale e un nuovo responsabile di settore, organizzeremo le riunione tecniche e si programmerà", ha concluso Gios, assicurando che, "evidentemente, i primi che andremo a sentire saranno Arianna e Anthony"