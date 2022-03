Paralimpiadi: no ad atleti russi e bielorussi

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha stabilito che gli atleti di Russia e Bielorussia non potranno prendere parte alle Paralimpiadi Invernali 2022 di Pechino, che prenderanno il via domani con la Cerimonia di apertura. Nella giornata di ieri era stato deciso di consentire agli atleti di questi due paesi di competere ma come sportivi neutrali senza bandiera. Ma le polemiche sono aumentate e il presidente dell'IPC Andrew Parsons ha deciso di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia: Troppe, secondo lo stesso Parsons, le pressioni delle altre nazioni. "Nelle ultime 12 ore, un gran numero di membri si è messo in contatto con noi", ha detto Parsons, "Ci hanno detto che se non avessimo riconsiderato la nostra decisione, ci sarebbero potute essere gravi conseguenze. La situazione nei villaggi degli atleti è insostenibile. Gli atleti sono vittime delle azioni dei vostri governi" si legge nel comunicato che prosegue: "Ai para-atleti dei paesi colpiti, siamo molto dispiaciuti che siate colpiti dalle decisioni che i vostri governi hanno preso la scorsa settimana per violare la tregua olimpica. Spero e prego che possiamo tornare a una situazione in cui si parla e si concentra completamente sul potere dello sport di trasformare la vita delle persone con disabilità e il meglio dell'umanità".