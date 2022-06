Tokyo2020, Olimpiadi sono costate 10 miliardi euro

Un conto salatissimo è quello che ha pagato il Giappone per le Olimpiadi e Paralimpiadi: si parla di 1.423 miliardi di yen, equivalente a poco meno di 10 miliardi di euro. Lo ha accertato il comitato olimpico al termine di una verifica comunicata nel corso dell'ultima riunione dell'esecutivo

Il costo per l'organizzazione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo , tenute nel 2021 dopo un anno di ritardo, è stato fissato a 1.423 miliardi di yen, equivalente a poco meno di 10 miliardi di euro . Lo ha accertato il comitato olimpico al termine di una verifica comunicata nel corso dell'ultima riunione dell'esecutivo, il cui scioglimento è previsto a fine mese.

La previsione iniziale era di 1.644 miliardi di yen

La previsione iniziale sui costi dei Giochi era di 1.644 miliardi di yen, e la riduzione di 220 miliardi di yen (1,5 miliardi di euro) rispetto all'importo stimato in dicembre è dovuta a un alleggerimento dell'onere del governo metropolitano. L'attenzione adesso si concentra sull'utilizzo degli impianti realizzati nello specifico per la manifestazione, e la promozione di nuovi eventi sportivi nella capitale nipponica, per "giustificare" l'enorme sforzo finanziario che - l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid, ha reso ancor più dispendioso.