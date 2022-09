Munich Games, la nuova serie Sky Original

L’incubo dei Giochi di Monaco ’72, passati alla storia per l’attentato che portò alla morte di 11 atleti israeliani uccisi, sequestrati da un commando dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero, rivive oggi dopo 50 anni nel nuovo thriller Sky Original tedesco, Munich Games. Dal 5 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

50 anni dall’ attentato ai Giochi di Monaco ’72 l’incubo terroristico rivive in un nuovissimo thriller Sky Original tedesco. Creata e scritta da Michal Aviram , già autrice del cult mondiale Fauda, in sei intensi e tesissimi episodi la miniserie è ambientata nella Monaco di Baviera del 2022, che nell’ nell’anniversario dell’attacco ospita un’amichevole dall’alto valore simbolico, una partita di calcio fra una squadra di Tel Aviv e una squadra del posto . La tensione è altissima, le implicazioni e i rischi a livello politico lo sono ancora di più: gli occhi del mondo sono puntati sulla partita.

La minaccia di un nuovo attacco terroristico

Al centro del racconto gli sforzi dei due agenti – uno israeliano e l’altro tedesco – che si trovano a collaborare per sventare la minaccia di un nuovo attacco terroristico. La polizia e i servizi segreti di entrambe le parti sono in allerta per garantire la sicurezza dell'evento. Tuttavia, quando Oren Simon, un agente del Mossad di stanza a Berlino, intercetta un messaggio in un forum del dark web, pochi giorni prima della partita, verrà affiancato da Maria Köhler, un’agente della polizia criminale di stato tedesca (LKA), di origini libanesi, per evitare con ogni mezzo che la storia si ripeta.