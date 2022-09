Giovanni Malagò lancia l'allarme in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina in programma nel 2026 : "Ci aspettiamo che il prima possibile venga nominato il nuovo amministratore delegato . C'è un'esigenza pratica, lo stesso Cio si aspetta che avvenga con urgenza . Il presidente Bach sarà a Roma in questi giorni e il Cio chiede risposte certe". La Fondazione Milano-Cortina 2026 , che organizza i Giochi al via il 6 febbraio 2026, è ferma dopo che non è stato ancora designato l'erede di Vincenzo Novari, che è stato sollevato dall'incarico lo scorso agosto.

L'incontro a Roma tra Bach, Meloni e Malagò

Il Presidente Bach ha incontrato giovedì a Roma Giorgia Meloni, la quale con ogni probabilità sarà la prima donna Presidente del Consiglio in Italia dopo il successo nelle elezioni dello scorso weekend grazie alla maggioranza ottenuta con la sua coalizione - si legge nel comunicato del Coni -. In cima all’agenda dell’incontro i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Giorgia Meloni ha assicurato pieno sostegno per il successo dei Giochi Olimpici. “Questi Giochi sono molto importanti per noi. L’Italia è in grado di organizzare magnifici Giochi e vogliamo stupire il mondo di nuovo. Potete contare su di noi", ha dichiarato Giorgia Meloni. Il Presidente Bach è stato accompagnato all’incontro dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, anche in qualità di membro CIO e Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026. Il Presidente Bach ha ringraziato Giorgia Meloni per il suo forte sostegno allo sport e al Movimento Olimpico, dimostrato nel corso degli anni della sua carriera politica. “Siamo impegnati in una stretta e fidata cooperazione per far sì che questi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 siano un clamoroso successo per l'Italia e per l’intero Movimento Olimpico”, ha detto il Presidente Bach. Durante l’incontro, durato un’ora, Thomas Bach e Giorgia Meloni hanno anche condiviso l’importanza dell’autonomia dello sport.