Milano-Cortina, a San Remo le 2 mascotte finaliste

Tra le 1600 proposte arrivate dalla scuole italiane sono rimaste in due: la coppia di ermellini e quella dei fiori. Sono le due 'finaliste' che concorreranno per diventare mascotte ufficiale dei Giochi invernali olimpici e paralimpici di Milano-Cortina. L'annuncio è arrivato dal palco dell'Ariston durante la seconda giornata del Festival

Le scuole italiane hanno inviato centinaia, anzi, migliaia di proposte per i personaggi di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, lanciata dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e dal Ministero dell’Istruzione nel giugno del 2021, ha coinvolto i docenti e gli studenti nella Road To The Games: 400 le domande di adesione e 1600 le idee progettuali ricevute, 681 le classi che hanno partecipato e 82 gli istituti autori collettivi degli elaborati grafici. Una commissione di esperti ha poi contribuito all’individuazione delle coppie finaliste. Quelle presentate da Amadeus durante la seconda serata del Festival di Sanremo.