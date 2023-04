Secondo quanto apprende l'Ansa, si va verso Rho-Fiera come sede del pattinaggio di velocità per l'Olimpiade invernale di Milano-Cortina del 2026. La decisione verrà ratificata il prossimo 18 aprile. Il villaggio olimpico di Cortina sorgerà a Fiames

Si va verso la definizione della Fiera di Rho come sede delle gare di pattinaggio di velocità per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, secondo quanto apprende l'Ansa al termine della cabina di regia. L'altra opzione sul tavolo è l'Oval di Torino. La decisione per la Fiera di Rho verrà formalmente presa dal cda della Fondazione Milano-Cortina, già fissato per il 18 aprile