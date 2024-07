Il capitano dell'Australia di hockey prato Matt Dawson si è rotto un anulare e ha deciso di farsi amputare la punta del dito per non rinunciare alle Olimpiadi di Parigi

Matt Dawson, capitano della nazionale australiana di hockey su prato, ha scelto di farsi amputare parte dell'anulare della mano destra per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I medici avevano consigliato a Dawson di immobilzzare il dito con un gesso oppure amputare la punta del dito. L'australiano ha optato per la soluzione che gli permette di prendere parte per la terza volta in carriera alle Olimpiadi, sottopendosi all'operazione questa settimana: "Ho preso una decisione consapevole con il chirurgo, non solo per avere l'opportunità di giocare a Parigi, ma anche per la vita futura", le sue parole alla televisione australiana Channel Seven. "L'opzione migliore era rimuovere la parte superiore del mio dito. È un piccolo cambiamento e rappresenta una sfida emozionante". Il suo Commissario Tecnico

Colin Batch ha elogiato la scelta del suo giocatore: "Non è qualcosa che un allenatore può decidere per un giocatore. Tutto il merito va a Matt. È chiaro che si è davvero impegnato per poter giocare a Parigi. Non sono sicuro che l'avrei fatto, ma lui l'ha fatto, quindi è fantastico". L'Australia nel 2021 ha perso la finale ai rigori a Tokyo contro il Belgio, mentre a Parigi esordirà contro l'Argentina il prossimo 27 luglio.