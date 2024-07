Adam Peaty, argento nei 100 rana positivo al Covid

È arrivato secondo nei 100 rana, una gara pazzesca che ha portato il nostro Fabio Martinenghi a vincere il primo oro della spedizione italiana all'Olimpiade di Parigi 2024. Il giorno dopo è arrivata la notizia: Adam Peaty è risultato positivo al Covid. Il nuotatore britannico spera ora "di rientrare per le staffette in programma più avanti" ha fatto sapere il team della Gran Bretagna. Peaty, 29 anni, due volte campione olimpico dei 100 rana "ha iniziato a sentirsi male domenica prima della finale dei 100 rana. Dopo i sintomi sono peggiorati ed è risultato positivo al Covid lunedì mattina" hanno aggiunto dalla squadra inglese, sottolineando che "come tutti i casi di malattia verrà gestito in modo appropriato, con le consuete precauzioni per tutelare la salute dell'intera delegazione".

