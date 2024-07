Giorgio Armani eliminato dalle Olimpiadi . Nessuno scherzo, perché non stiamo parlando di un’icona mondiale della moda che veste peraltro l’Italia Team. Facciamo riferimento a un nuotatore camerunense , classe 2007, che ha chiuso al sesto posto in 1’03”42 la batteria nei 100 metri stile libero . Un tempo che ha chiuso la sua avventura ai Giochi, ma una partecipazione in gara che lo ha reso immediatamente virale.

Questione di stile (libero)

All’anagrafe il suo nome completo è Giorgio Armani Nguichie Kamseu Kamogne, nato il 27 luglio 2007 a Douala in Camerun. Nient’altro che un omaggio allo stilista italiano da parte dei suoi genitori. Già presente ai Mondiali di Fukuoka e Doha, il nuotatore 17enne vantava un personale di 1’02”20 senza però riuscire a ripetersi in vasca all’Arena La Defense di Parigi. La prestazione gli ha permesso di battere il comoriano Hadji Hassane, ma non di qualificarsi per la fase seguente. Un’omonimia che ha però fatto notizia non solo in Italia: ne sentiremo parlare ancora.