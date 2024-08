È oro anche nel judo! Bellandi trionfa nel -78 kg

Alice Bellandi è d'oro sul tatami dell'Arena Campo di Marte. La 25enne bresciana, atleta delle Fiamme Gialle, ha conquistato la prima medaglia italiana a Parigi 2024 nel judo, trionfando nella categoria -78kg. Una splendida cavalcata da parte di Bellandi, chiusa con la finale dominata contro l'israeliana Inbar Lanir, fermata dopo 3'26'' per somma di shido, di cui due per non combattività. Alice è stata impeccabile (aveva piazzato anche un waza-ari a 2'58''), regalando così all'Italia il miglior risultato di sempre al femminile in questa categoria, il secondo oro assoluto tra le donne dopo Giulia Quintavalle nella categoria -57kg a Pechino 2008. Considerando anche gli uomini, prima di Bellandi appena quattro italiani erano riusciti a vincere un oro olimpico nel judo (Giulia Quintavalle a Pechino 2008, Ezio Gamba a Mosca 1980, Pino Maddaloni a Sydney 2000 e Fabio Basile a Rio de Janeiro 2016). "Non so neanche se sia vero, è un sogno - ha ammesso Bellandi in lacrime a Rai Sport - E' troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci".