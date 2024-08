De Gennaro da sogno: è oro nel K1!

Prestazione da sogno di Giovanni De Gennaro che con una manche impeccabile in finale (88.22 senza penalità) nelle acque di Vaire-sur-Marne conquista la medaglia d'oro dodici anni dopo Daniele Molmenti, oggi suo direttore tecnico. Per l'Italia è la quarta medaglia di sempre in questa specialità, la terza d'oro

Dodici anni dopo Daniele Molmenti l'Italia torna a trionfare alle Olimpiadi nello Canoa Slalom K1 grazie a Giovanni De Gennaro . Il canoista bresciano ha vinto la medaglia oro nello stadio nautico di Vaire-sur-Marne dominando la finale grazie a una prestazione impeccabile : 88.22 senza alcuna penalità, una gara di valore assoluto dopo una semifinale chiusa all'ottavo posto. De Gennaro non ha commesso sbavature, battendo di misura il francese Titouan Castryck (88.42), medaglia d'argento, e lo spagnolo Pau Echaniz (88.87 con due secondi di penalità), medaglia di bronzo. Per De Gennaro si tratta della prima medaglia olimpica alla terza partecipazione ai Giochi . Per l'Italia è la quarta medaglia nella storia, il terzo atleta sul podio dopo Pierpaolo Ferrazzi (oro a Barcellona 1992 e bronzo a Sydney 2000) e Daniele Molmenti (oro a Londra 2012), oggi direttore tecnico della Nazionale.

"Un sogno che inseguivo da tempo"

"La medaglia d'oro? Pesante è pesante, ma non potevo immaginare nient'altro - ha spiegato De Gennaro a Rai Sport - è un sogno che inseguivo da tempo, concretizzato con la fatica e un pizzico di fortuna, che serve sempre. Già il bronzo che a un certo punto era sicuro sarebbe stato un successo, l'avevo perso a Tokyo per problemi personali.". Per De Gennaro c'è una dedica speciale al suo primo allenatore scomparso 10 anni fa: "Ho lavorato anni pensando solo ai Giochi, la medaglia la dedico al mio primo allenatore, Gianni, che ci ha lasciato 10 anni fa proprio in canoa, ma so che ci guarda da lassù ed è felice". Poi un pensiero per la judoka Alice Bellandi, pure lei medaglia d'oro e originaria del bresciano: "È di Roncadelle, il mio stesso Paese nel bresciano, è una bella storia".