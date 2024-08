Musetti-Djokovic, la semifinale venerdì alle 19

Primo italiano in 100 anni nelle semifinali delle Olimpiadi, Musetti ritrova Nole sulla terra al Roland Garros: per l'azzurro c'è la medaglia all'orizzonte. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Da Parigi a Parigi è ancora Musetti-Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros. Due mesi dopo l'epica sfida al quinto set vinta da Nole a notte fonda, l'azzurro e il serbo si ritrovano nella capitale francese (venerdì ore 19 sullo Chatrier), ma stavolta c'è in palio un posto in finale nel torneo delle Olimpiadi. Un altro appuntamento con la storia per Musetti che meno di un mese fa ha giocato la prima semifinale Slam in carriera (a Wimbledon, sempre contro Djokovic) e oggi è il primo azzurro in semifinale nel tabellone maschile dal 1924. Un momento d'oro per Lorenzo che adesso vuole spezzare un tabù visto che ha battuto Djokovic solo in un match su sette disputati.