Roncadelle d'oro: il paese più medagliato d'Italia

Due ori su novemila abitanti. E potrebbero diventare tre. È l'incredibile media che vede primeggiare in Italia il paese di Roncadelle, una piccola cittadina della provincia bresciana balzata oggi agli onori della cronaca dopo aver vissuto una giornata storica. Prima la strepitosa prova di Giovanni De Gennaro, medaglia d'oro nella canoa slalom K1, poi quella di Alice Bellandi, campionessa olimpica nel judo categoria 78 kg. Un bis che ha fatto impazzire di gioia tutti gli italiani e dato lustro a quella che ormai è diventata la città più dorata del nostro Paese. "La consapevolezza che quattro atleti olimpionici sono partiti per questa meravigliosa avventura sportiva e di vita dallo stesso paese in cui vivi da sempre è già di per sé motivo di orgoglio" è stato il commento del l sindaco di Roncadelle, Roberto Groppelli. Già, 4, perché oltre a Di Gennaro e Bellandi protagonisti a Parigi sono anche Anna Danesi, capitana dell'Italvolley (in corsa per una medaglia ) e la canoista Stefanie Horn (quinta nel k1 femminile).