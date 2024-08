Obiettivo medaglia per l'Italia tra il canottaggio (due di coppia pesi leggeri), il nuoto (Deplano nei 50 stile) e scherma (prova a squadre della spada). Debutto nello stadio per l'atletica leggera, mentre prosegue il programma di tennis e canoa, così come le fasi a gironi di beach volley e pallanuoto. Di seguito, il programma completo di venerdì 2 agosto. I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Passano dal canottaggio e dalla scherma le speranze di medaglia dell'Italia nel venerdì olimpico a Parigi. I riflettori saranno puntati sulle acque dello stadio nautico e sulla pedana del Grand Palais. Da una parte la finale del due di coppia pesi leggeri con Stefano Oppo e Gabriel Soares, entrati in finale dopo aver vinto la seconda semifinale e con il secondo crono complessivo. Dall'altra la prova a squadre della spada maschile, con l'Italia che debutterà nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca. C'è anche il nuoto, con Leonardo Deplano in finale nei 50 stile libero con il terzo crono di ingresso. Un venerdì che segnerà anche l'inizio del programma dell'atletica leggera all'interno dello stadio: Dosso nei 100m, Arese, Meslek e Riva nei 1500m, Battocletti e Del Buono nei 5000m, senza dimenticare Cestonaro e Derkach nel salto triplo, Osakue nel lancio del disco, Bello e Coiro negli 800m, Fabbri e Weir nel lancio del peso. Attesa anche per il tennis con le semifinali di Lorenzo Musetti nel singolare maschile (contro il n. 2 al mondo Novak Djokovic) e della coppia Errani/Paolini nel doppio femminile (con le ceche Muchova/Noskova). Continuano le olimpiadi del golf con Manassero e Migliozzi e quelle della vela con Benini Floriani e Chiavarini nel dinghy. Esordio a cinque cerchi per Berta-Festo nel dinghy misto. L'Italia mista del tiro con l'arco sfiderà i padroni di casa della Francia, mentre Cassandro e Rossetti saranno impegnati nelle qualificazioni di tiro sportivo, in Skeet. Nei tuffi Marsaglia e Tocci gareggeranno per la medaglia nei 3 metri sincro, invece nella canoa slalom ci saranno De Gennaro in kayak uomini e Bertoncelli e Horn in quello femminile. Tornano in vasca anche le ragazze della pallanuoto contro la Grecia, infine Lenzi nel pugilato, Tavano nel judo e la coppia del beach volley Ranghieri-Carambula.

Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.