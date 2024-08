Uno storico traguardo per il tennis italiano, che mai aveva raggiunto una finale olimpica: "É un'emozione indescrivibile, un sogno che si avvera. Sicuramente ci stiamo divertendo molto" ha detto Sara Errani. Poi in coro: "Ora vogliamo l'oro". Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

La storia, riscritta. Una finale olimpica come mai era successo per l'Italia nel tennis ai Giochi, con una medaglia certa, cent'anni esatti dopo la prima e ultima, sempre a Parigi, nel lontano 1924 (ma era un bronzo nel singolare maschile con Uberto de Morpurgo). La felicità è dipinta sui volti di Sara Errani e Jasmine Paolini: "E' un'emozione indescrivibile, un sogno che si avvera - dice Errani a Sky Sport -. Sono molto felice". Con un tocco di lucida follia sul punto poi decisivo al secondo set, il servizio da sotto: "Avevo avvisato Jasmine, ultimamente va così, c'è un po' di tensione e me la sentivo". E Paolini conferma: "Ero d'accordo, lo sono sempre (ride, ndr). È andata bene".

E ora l'oro

Sara Errani prosegue: "Da dentro non la vediamo come una cosa facile, ma sicuramente ci stiamo divertendo, mi diverte tanto giocare con Jas, pensare tatticamente alle partite, a cosa fare e cosa no". Le due sulla finale: "Non sappiamo ancora contro chi, di sicuro sarà una finale dura, studieremo bene le nostre avversarie e scenderemo in campo cariche. Daremo tutto". Poi in zona mista Sara Errani ha aggiunto: "Ho sempre avuto questo 'pallino' di una medaglia olimpica ed esserci riuscita al mio ultimo tentativo è pazzesco. Sono troppo felice". "Mi sto rendendo conto di quanto sia importante un'Olimpiade: è al top degli eventi", ha concluso Paolini. E poi in coro: "E ora vogliamo l'oro".