De Giorgi: "Francia superiore, vogliamo il bronzo"

L'Italia perde nettamente la semifinale olimpica contro la Francia che andrà a giocare la finale per l'oro contro la Polonia, amareggiato ma ancora ottimista il Ct De Giorgi: "Bisogna dare merito ai nostri avversari, noi dobbiamo essere bravi a restare nel presente perché una medaglia di bronzo è un obiettivo importantissimo"

"Loro hanno giocato una grande partita, noi abbiamo faticato e non abbiamo trovato la strada per metterli in difficoltà con muro e contrattacco dove loro sono stati nettamente superiori". Queste le prime parole di Ferdinando De Giorgi al termine del netto 3-0 per la Francia nella semifinale olimpica. Sarà la squadra di Giani dunque a lottare per l'oro contro la Polonia, mentre gli azzurri giocheranno la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti il prossimo 9 agosto alle 16.

De Giorgi: "Bronzo obiettivo importantissimo" Ancora il Ct azzurro sul match perso contro i campioni olimpici in carica: "Bisogna dare il merito agli avversari, noi tecnicamente non siamo riusciti a ribaltare la situazione. Sono mancate quelle due, tre cose come la difesa in più, il muro in più, loro hanno mantenuto un livello altissimo specie con i posti quattro, posto che noi potevamo fare meglio". Poi aggiunge: "Non è semplice adesso, bisogna concedersi qualche ora di sofferenza ma chi fa sport di alto livello vive continuamente queste situazioni e bisogna essere bravi a rimanere nel presente. C'è in palio una medaglia olimpica che onestamente per un gruppo come il nostro è un obiettivo importantissimo". Infine conclude: "Le otto squadre che hanno fatto i quarti potevano andare a medaglia, le differenze non sono enormi, c'è grande equilibrio e sappiamo che dobbiamo prepararci bene, è un grande desiderio vincere una medaglia".

Lavia: "Hanno dimostrato che sono i campioni olimpici" Sincero e schietto anche Daniele Lavia, schiacciatore azzurro: "Hanno dimostrato che sono i campioni olimpici, siamo delusi e arrabbiati ma oggi hanno meritato di vincere loro, hanno giocato una partita super, c'era poco da fare. Adesso c'è la finale per il bronzo, proveremo a portarlo a casa". Romanò: "Difficile rimontare anche oggi" Deluso anche l'opposto della nazionale Yuri Romanò: "Fa male, tanto male. Adesso è difficile commentare a livello tecnico e tattico, loro hanno fatto cose di altissimo livello, non siamo riusciti a limitarli né a fare le cose che sappiamo fare, dunque il risultato è stato pesante". Sulla spinta del pubblico francese: "Il pubblico aiuta, per il tipo di squadra che sono, questo gli dà una bella spinta ma avevamo già dimostrato anche in finale mondiale che l'ambiente ostile non ci tocca troppo. Avevamo già rimontato col Giappone, rifarlo era davvero difficile". Poi conclude: "Il bronzo è una partita particolare, qui ha valore molto più alto rispetto ad altre competizioni, da domani resetteremo e ci concentreremo per questa partita".

Giannelli: "Bravi loro, bronzo medaglia da onorare" Al termine di Italia-Francia, come sempre, capitan Giannelli analizza il match: "Gli altri sono stati più bravi di noi, bisogna accettarlo. Meritiamo il terzo e quarto posto, ma a testa alta perché è una medaglia che va onorata. Hanno giocato benissimo, molto meglio di noi che non abbiamo sfruttato le poche occasioni avute". Poi il palleggiatore della Sir Perugia aggiunge: "Bravi loro a prendere in mano la situazione, noi ce l'abbiamo messa tutta, so quanto ci abbiamo provato e non si può sempre sperare nel miracolo. Adesso bisogna provare a prendere il bronzo, sarà una partita di altissimo livello bisogna essere compatti e resistere".