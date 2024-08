Il record era atteso, quasi inevitabile e, come quasi ogni cosa nella carriera di Kevin Durant, è arrivato senza apparente sforzo da parte del diretto interessato. Il quarto di finale con il Brasile, vinto da Team USA per 122-87, non ha d’altronde richiesto particolari sforzi a nessuno tra i ragazzi di Steve Kerr. Eppure, per Durant, la partita con i sudamericani si è trasformata in un evento storico. Erano solo 6 i punti che lo separavano da Lisa Leslie, leggenda della WNBA e fino a ieri sera miglior marcatrice nella storia di Team USA alle Olimpiadi, e KD ne ha segnati 11, tra cui la schiacciata del sorpasso accolta dall’esultanza dei compagni. “È semplicemente nato per giocare a basket” ha quindi commentato capitan LeBron James, “sono felice e orgoglioso, e credo che KD abbia ancor molto da dare”. Subito dopo il fischio finale sono arrivate anche le congratulazioni di Leslie, che peraltro già alla vigilia si era detta pronta a cedere il passo a Durant.