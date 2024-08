Gimbo Tamberi (così come l’altro azzurro Stefano Sottile) si è qualificato alla finale del salto in alto (di cui è campione olimpico in carica) che si svolgerà sabato sera alle 19.10. Reduce dal calcolo renale con febbre, degli ultimi giorni, non è stata una gara semplice per lui: "Sabato sarà un’altra gara. Bisognava andare in finale, avevo detto che sarebbe stata dura perché tre giorni fa ero in un letto di ospedale". E sul soccorso all’amico Barshim: "È stato solo un crampo. Lui 2.27 l’ha fatto" OLIMPIADI LIVE

Non è stata una ripartenza semplice per Gianmarco Tamberi , tornato a gareggiare oggi dopo gli ultimi giorni non facili. Tre giorni fa era in ospedale per via di un calcolo renale (con febbre alta) . Ha saltato 2.24 qualificandosi in finale (come l’altro azzurro Stefano Sottile). “Sabato sarà un’altra gara – ha detto Gimbo alla Rai -. Oggi non ho febbre, è stato uno schifo. Ho messo questo davanti a tutto il resto”.

"Tre giorni fa ero in un letto di ospedale"

"Devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine questi giorni – ha aggiunto Tamberi - perché non mi aspettavo così tanto affetto. Arrivare così a questo momento non è quello che avrei sperato, però oggi bisognava andare in finale, avevo detto che sarebbe stata la gara più dura della mia vita perché tre giorni fa ero in un letto di ospedale". Che non sia felice per come è andata, è chiaro dalle sue parole: "Oggi non è andato niente, penso di non aver mai staccato e sono sempre andato a finire lo stacco. Avevo poche energie: è andata bene a 2.20 e 2.24, a 2.27 ho provato a dare un po' più di energia ma la gamba non rispondeva. Sabato sarà una gara totalmente diversa, ieri non ho avuto febbre e neanche oggi ho la febbre. In questi anni ho messo tutto davanti alla mia vita per questo, so di meritarlo più di ogni altra cosa". Poi un dispiacere: “Ieri e l'altro ieri, per la prima volta da quando sono capitano, non sono riuscito a incontrare la squadra per fare il discorso motivazionale".