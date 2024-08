La 4x100 non tradisce: in finale col 5° tempo

Con un brivido, ma l'Italia è in finale nella staffetta 4x100 per la seconda edizione consecutiva. Gli azzurri sono stati ripescati assieme al Giappone oltre alle prime tre classificate delle due batterie. Fortunatamente nella seconda semifinale tutti sono stati (di gran lunga) più lenti del 38.07 registrato da Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu. Eliminata la staffetta femminile OLIMPIADI, I RISULTATI DI OGGI IN DIRETTA LIVE

I campioni olimpici in carica potranno difendere il loro titolo nella finale della staffetta 4x100 in programma domani sera, venerdì 9 agosto. L'Italia ha chiuso la sua batteria solo al quinto posto, alle spalle dei formidabili Stati Uniti, del Sudafrica, della Gran Bretagna e del Giappone. Gli azzurri hanno raggiunto un tempo di 38.08, sufficiente però a centrare la finale. Nella seconda tornata, in cui si sono qualificate Cina, Francia e Canada, il crono migliore è stato di 38.34. Così, oltre alle prime tre di ogni semifinale, l'Italia è stata l'altra ripescata assieme al Giappone visti i miglior tempi. Eliminata la Giamaica. leggi anche Italia, 28 medaglie e 33 giorni di fila a podio

La performance degli azzurri A differenza del quartetto d'oro a Tokyo, è stato schierato Matteo Melluzzo in prima frazione al posto di Lorenzo Patta, con Jacobs in seconda, Tortu in ultima e Desalu in terza. Quest'ultimo tornava dopo non essere stato schierato nè al Mondiale dello scorso anno, culminato nell'argento, né all'Europeo vinto un paio di mesi fa a Roma. Quinto tempo di batteria e complessivo per gli azzurri, che hanno pagato un cambio non perfetto tra Jacobs e Desalu. Ci sono però ora più di 24 ore per lavorare sui dettagli e riprovare a centrare il podio come in Giappone.

"Possiamo ripetere quello che abbiamo fatto tre anni fa" Gli azzurri analizzano con autocritica la loro prestazione. Così Jacobs: "Domani sarà un'altra gara. L'importante è essere passati in finale. Credo che sia possibile ripetere quanto fatto tre anni fa. La mia sensazione è di essere andato molto forte, ma i dati non dicono questo. Sento però di aver fatto una buona frazione e con Fausto dobbiamo rivedere qualcosina" al cambio. Desalu conferma: "Il cambio con Marcel è stato schiacciato". Melluzzo, esordiente ai Giochi e autore di un'ottima prova: "Siamo dentro. ce la giochiamo domani". La vede così anche Filippo Tortu: "Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale, ma non per le nostre ambizioni. Domani avremo la seconda corsia e sarà difficile competere, ma non ci diamo mai per vinti". Subito al lavoro ora: "Ora usciremo dallo stadio e faremo una riunione di gruppo per capire cosa ha funzionato e cosa no. Siamo in una finale olimpica per la seconda volta di seguito. Riusciremo a tirare fuori qualcosina che ci ha fatto fare bene tre anni fa e ci farà fare bene domani", è l'incoraggiamento finale di Jacobs.



Eliminata la staffetta 4x100 femminile Le azzurre chiudono la loro batteria appena al settimo posto con il tempo di 43.03. Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa e Arianna De Masi non riescono a centrare l'obiettivo.