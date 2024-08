Era in qualche modo prevedibile, anche se le combinazioni del tabellone in un torneo come quello olimpico non danno mai certezze, e gli Stati Uniti non possono sostenere di essere impreparati alla sfida: sulla strada verso la medaglia d’oro si staglia la figura imponente di Nikola Jokic. Il tre volte MVP della NBA, per molti il miglior giocatore di basket del pianeta, ha trascinato la sua Serbia a una clamorosa rimonta da -24 nel quarto di finale poi vinto contro l’Australia. E ora il centro dei Nuggets si prepara al confronto con la grande favorita per la vittoria finale, già incontrata con assai poca fortuna in amichevole durante la fase di preparazione e poi nel girone di qualificazione una decina di giorni fa. “Non possiamo pensare di prendercela comoda solo perché li abbiamo battuti due volte” ha dichiarato coach Steve Kerr alla vigilia. Al centro delle preoccupazioni degli americani c’è ovviamente Jokic: “La domanda è: Jokic giocherà tutti e 40 i minuti?” si è chiesto Kerr in maniera retorica, “e cos’altro potrebbero mettere in campo? Dobbiamo essere preparati a tutto”. Ad essere pronti a tutto, c’è poco da dubitarne, dovranno essere in prima battuta i lunghi di Team USA.