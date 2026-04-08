Mattarella riceve i medagliati di Milano-Cortina

E' il momento del discorso del presidente Mattarella: "Questi Giochi hanno scritto una pagina indimenticabile. Sono stati Giochi motivo d'orgoglio per il nostro Paese. Sul piano sportivo: 30 medaglie per le Olimpiadi, 16 per le Paralimpiadi. Vanno ricordati i record raggiunti, le discipline in cui siamo stati protagonisti, movimento sportivo di grande qualità. Alcune storie sono state entusiasmanti, ci hanno coinvolto per passione sacrificio e dedizione. Sono motivo di interesse, attrazione ed esempio per i giovani. E' stato un successo per l'organizzazione delle gare, dell'ospitalità offerta, della complessa macchina degli eventi. Abbiamo trasmesso una immagine di grande efficienza. Tutto è andato bene. Viviamo tempi difficili: la cultura che lo sport trasmette e proietta nel mondo ha un segno diverso, esalta lealtà e sacrificio nel rispetto delle regole condivise. Lo sport è testimone di civiltà che non si arrende alle violenze. E' significativo che sia toccato all'Italia e all'Europa organizzare una manifestazione vetrina di amicizia, in cui prevalgono i valori sportivi e non quelli finanziari. Bentornati agli atleti medagliati e non, con la nostra bandiera, cui avete reso onore. Grazie".