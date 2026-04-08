Mattarella riceve i medagliati di Milano-Cortina

Mattarella agli atleti Italia al Quirinale: "Giochi indimenticabili"
Si è tenuto al Quirinale l'incontro tra il presidente Mattarella e i medagliati olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026. Come da tradizione sono state restituite le bandiere da parte degli Alfieri olimpici e paralimpici. Mattarella: "Sport testimone di civiltà, Giochi una pagina indimenticabile". Buonfiglio: "Grazie presidente, è stato uno di noi". Brignone: "La bandiera spinta enorme per una sfida impossibile"
Si è chiusa la cerimonia al Quirinale, appuntamento a Los Angeles 2028
Al Quirinale si è chiusa la tradizionale cerimonia di riconsegna delle bandiere. Appuntamento per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Los Angeles, nel 2028
Presidente Mattarella: "I Giochi una pagina indimenticabile"
E' il momento del discorso del presidente Mattarella: "Questi Giochi hanno scritto una pagina indimenticabile. Sono stati Giochi motivo d'orgoglio per il nostro Paese. Sul piano sportivo: 30 medaglie per le Olimpiadi, 16 per le Paralimpiadi. Vanno ricordati i record raggiunti, le discipline in cui siamo stati protagonisti, movimento sportivo di grande qualità. Alcune storie sono state entusiasmanti, ci hanno coinvolto per passione sacrificio e dedizione. Sono motivo di interesse, attrazione ed esempio per i giovani. E' stato un successo per l'organizzazione delle gare, dell'ospitalità offerta, della complessa macchina degli eventi. Abbiamo trasmesso una immagine di grande efficienza. Tutto è andato bene. Viviamo tempi difficili: la cultura che lo sport trasmette e proietta nel mondo ha un segno diverso, esalta lealtà e sacrificio nel rispetto delle regole condivise. Lo sport è testimone di civiltà che non si arrende alle violenze. E' significativo che sia toccato all'Italia e all'Europa organizzare una manifestazione vetrina di amicizia, in cui prevalgono i valori sportivi e non quelli finanziari. Bentornati agli atleti medagliati e non, con la nostra bandiera, cui avete reso onore. Grazie".
Le medaglie in dono al presidente Mattarella
Il presidente del Coni Buonfiglio consegna al presidente Mattarella un cofanetto con le tre medaglie olimpiche: d'oro, d'argento e di bronzo. Stesso dono per le tre medaglie paralimpiche da parte del presidente del CIP De Sanctis.
Chiara Mazzel: "Lo sport mi ha cambiato la vita"
La portabandiera e plurimedagliata paralimpica Chiara Mazzel: "E' stato un onore partecipare alla Paralimpiade italiana, per risultati, tifo e visibilità. Spero che il nostro impegno abbia rappresentato per i ragazzi con disabilità la spinta ad avvicinarsi allo sport come è accaduto a me nel 2018, cambiandomi la vita".
Federica Brignone: "La bandiera italiana mi ha dato una spinta enorme per una sfida impossibile"
E' il momento di un'emozionata Federica Brignone: "La mia presenza ai Giochi non era scontata. Dopo tutto questo sono riuscita a fare qualcosa che non mi sarei aspettata. L'onore di portare la bandiera mi ha dato una spinta enorme per una sfida impossibile, un'Olimpiade in casa è un privilegio ma anche una pressione".
Amos Mosaner: "Sventolare il tricolore un'emozione unica"
Parla Amos Mosaner, medagliato del curling: "Un'emozione unica, indescrivibile. Abbiamo portato a casa 30 medaglie, abbiamo lavorato tutti al meglio. Speriamo di aver fatto appassionare i giovani italiani allo sport, che unisce".
Federico Pellegrino: "Qui per rappresentare tutti gli atleti e i tecnici"
Ancora un atleta sul podio, Federico Pellegrino: "Quattro anni fa, in questo salone, sognavo di poter tornare, nel 2026, come testimone dell'Olimpiade italiana. Il sogno si è realizzato. Grazie ai miei allenatori, ai miei compagni medagliati e non, che hanno tifato per me".
Arianna Fontana: "Grazie presidente Mattarella"
In rappresentanza degli atleti sale sul podio Arianna Fontana: "Grazie presidente Mattarella, non dimenticheremo mai il pranzo con Lei al Villaggio Olimpico, durante il quale ci ha fatto diventare parte della Sua famiglia; o le telefonate dopo le medaglie; o la Sua presenza in tribuna per condividere gioie e tensioni. E' stato incredibile".
Restituiti i tricolori al presidente Mattarella
Gli alfieri restituiscono al presidente Mattarella le bandiere tricolori che hanno sfilato durante le cerimonie inaugurali e finali dei Giochi Olimpici e Paralimpici.
Abodi: "Restituiamo una bandiera impreziosita dai vostri risultati"
Al Quirinale interviene adesso Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani: "Siamo veramente onorati di come avete rappresentato l'Italia ai Giochi. Con la consegna delle bandiere il presidente Mattarella ha affidato a voi i sentimenti degli italiani. Estendiamo questa gratitudine ai tecnici e a tutti i volontari. Restituiamo una bandiera impreziosita dai vostri risultati e dai vostri sentimenti, speriamo possano diventare uno strumento di emancipazione culturale, in un contesto di cronaca devastante. Speriamo che possano essere un esempio per la società"
De Sanctis: "Speriamo possano aprirsi le porte della totale inclusione"
Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha preso la parola subito dopo il presidente Buonfiglio: "E' stato un vanto per tutti gli italiani avere conquistato 46 medaglie in totale, un balzo in avanti inaspettato, grazie anche a una macchina organizzativa perfetta guidata da Malagò. Oggi ci godiamo questo risultato, speriamo che grazie a questi Giochi possano aprirsi le porte del rispetto e della totale inclusione"
Presenti sul tavolo del Quirinale le immancabili medaglie assegnate durante i Giochi di Milano-Cortina
Buonfiglio: "Grazie presidente Mattarella, lei è stato uno di noi"
Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, è il primo a prendere la parola: "Siamo onorati di essere qui. Avevamo davanti una sfida epocale, gareggiavamo in casa, non volevamo fare brutta figura. Oggi siamo qui con gioia, soddisfazione e orgoglio di essere qui a riportare la bandiera e a dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Questo incontro ha un sapore carico di gioia e gloria. Oggi, ancora più di prima, desidero iniziare questo incontro con la parola grazie. Grazie presidente per la vicinanza che ci ha mostrato durante l'Olimpiade, nessuno dimenticherà la sua presenza, la sua scelta di indossare la divisa dell'Italia, l'abbiamo sentita una di noi, momenti indimenticabili e storici, abbiamo fatto innamorare l'Italia, abbiamo fatto sentire a tutto il Paese l'orgoglio di essere italiani. Grazie anche ai tecnici, ai presidenti federali, ai gruppi sportivi militari"
L'incontro si apre con un video che rende omaggio alle medaglie olimpiche e paralimpiche conquistate dall'Italia durante i Giochi di Milano-Cortina. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, osserva seduto in prima fila
Mattarella e i medagliati azzurri: inizia l'incontro al Quirinale
Inizia in questo momento l'incontro al Quirinale tra il presidente Mattarella e i medagliati azzurri olimpici e paralimpici a Milano-Cortina. Stretta di mano tra il presidente della Repubblica e gli olimpionici presenti in prima fila
Fontana: "Promessa mantenuta, ogni atleta ha dato tutto"
"È stato un percorso incredibile, sentire il calore di tutti gli italiani è stato quello che ha aiutato tutti gli atleti. Abbiamo mantenuto la promessa: abbiamo dato tutto in ogni gara". Lo ha detto Arianna Fontana, portabandiera a San Siro dell'Italia Team, entrando in Quirinale per la cerimonia di riconsegna della bandiera dopo i Giochi di Milano Cortina. "Ci abbiamo messo cuore e anima - ha aggiunto -. Oggi siamo qui per celebrare qualcosa di incredibile che ha dato qualcosa di altrettanto incredibile all'Italia".
L'arrivo di Stefania Constantini e Amos Mosaner, vincitori della medaglia di bronzo nel curling doppio misto
Brignone: "Ho fatto più di quello che avrei potuto sognare"
Federica Brignone ha parlato a Sky prima di incontrare il presidente Mattarella: "Essere qua con i medagliati oggi per me è un grande onore, se ci ripenso non so come sia stato possibile tornare a casa con due medaglie d'oro... Io ho fatto più di quello che avrei mai potuto sognare nella mia carriera, questa è stata una tappa bellissima, una tappa veramente tosta. La leggerezza me la darebbe una gamba guarita, però per quello ci vuole ancora tempo".
Non poteva mancare Arianna Fontana, diventata durante i Giochi di Milano-Cortina l'atleta italiana con più medaglie alle Olimpiadi (sia invernali che estive): 14 medaglie per la pattinatrice azzurra in 6 edizioni dei Giochi, l'azzurra ha superato le 13 medaglie di Edoardo Mangiarotti
Arianna Fontana, l'atleta olimpica più medagliata
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I medagliati olimpici sono arrivati al Quirinale per l'incontro in programma oggi con il presidente Sergio Mattarella
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Atleti riconsegnano bandiera italiana a Mattarella
Il momento più importante della cerimonia sarà la riconsegna della bandiera italiana al Capo dello Stato da parte dei quattro alfieri azzurri di Milano Cortina 2026: Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner.
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All’udienza parteciperanno le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia, accompagnati da tecnici e dirigenti. La delegazione sarà guidata dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. Su invito personale del Presidente Mattarella, saranno presenti anche le atlete e gli atleti che si sono classificati al quarto posto
Sergio Mattarella riceve gli azzurri di Milano-Cortina 2026
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà oggi alle ore 16.30, la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia si terrà al Quirinale, nel Salone dei Corazzieri