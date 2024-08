Tita e Banti nella storia: oro bis nel Nacra 17

Hanno dovuto aspettare un po', ma alla fine ce l'hanno fatta. Secondo oro olimpico consecutivo nel Nacra 17 per Caterina Banti e Ruggero Tita. Nella medal race conclusiva disputata nelle acque di Marsiglia, sarebbe bastato un settimo posto alla coppia azzurra. Sono invece arrivati secondi alle spalle della Francia, con l'Argentina, unica minaccia possibile, lontanissima dalle posizioni di testa. La prova finale del Nacra 17, gara che aveva visto sempre gli azzurri in testa sin dalla prima regata, doveva essere disputata già ieri, mercoledì 7 agosto, ma il poco vento ha consigliato il rinvio a oggi. Banti e Tita hanno mantenuto i nervi saldi e non hanno fallito. Edizione magica per la vela italiana, visto anche il primo posto nel windsurf di Marta Maggetti. Nella speranza di un doppio colpo di Tamberi e della 4x100, al momento la coppia di velisti è stata l'unica tra gli atleti italiani a confermare l'oro vinto in Giappone. E a proposito del confronto con Tokyo 2020, sono stati invece eguagliati gli ori vinti tre anni fa, 10. Ci sono ora altri tre giorni e mezzo per provare a superarli.

